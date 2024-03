Vietato minimizzare. Per tanti motivi. Perché la sparatoria è avvenuta nella centralissima via Aldo Moro, piena di ragazzi e di giovanissimi. Nell'ora della movida. Perché nei mesi scorsi nel capoluogo si erano verificati alcuni episodi particolari: a luglio gli spari al centro storico, nella zona dell'Arco Campagiorni. Prima ancora, allo Scalo, alcuni colpi esplosi in aria. Perché esiste il problema della droga. Lo ha detto senza mezzi termini Nicola Ottaviani, deputato e segretario provinciale della Lega: «Rimane, tuttavia, da reprimere, in tutta la sua portata, la gravità del fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti».

Riccardo Mastrangeli, sindaco del capoluogo, non si sottrae ad un'analisi cruda della situazione. Argomenta: «Quando insisto sul fatto che bisogna togliere l'ossigeno a queste bande criminali mi riferisco proprio alla necessità di stroncare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Perché è questo tipo di mercato che alimenta sul piano economico le bande criminali. Certo è che se a Frosinone c'è un'offerta di sostanze stupefacenti, evidentemente c'è anche una domanda. Non dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia».

Poi Riccardo Mastrangeli torna sulla questione della videosorveglianza. Affermando: «Il sistema di 750 telecamere funziona e sicuramente è molto utile, come peraltro è stato dimostrato in questa circostanza. Oltre al fatto che nei reati contro la persona le telecamere sono indubbiamente di aiuto alle Forze dell'ordine. Forze dell'ordine che voglio ancora una volta ringraziare per tutto quello che stanno facendo e che faranno ancora».

Chiediamo a Mastrangeli: lei ha affermato, testualmente, che «queste bande criminali non fanno parte della nostra comunità, vengono da fuori».

C'è però chi, come il consigliere Norberto Venturi, ha rilevato che un ragionamento del genere è vero ma riduttivo. Dichiara Mastrangeli: «Aggiungo un ulteriore elemento a quello che ho affermato. Va chiarito un aspetto: a Frosinone ci sono comunità perfettamente integrate, composte da persone perbene, da lavoratori e da padri e madri di famiglia che rappresentano un esempio di onestà. E parliamo del 99,99% di queste comunità. Poi ci sono le bande criminali, che naturalmente sono una minoranza. E che sono estranee alla comunità di Frosinone. È questo che intendevo dire».

Nei mesi scorsi ci sono stati alcuni episodi che hanno rappresentato comunque dei segnali. Spiega Riccardo Mastrangeli: «Pure in questo caso va fatta chiarezza. Sì, ci sono stati gli spari all'Arco Campagiorni e nell'area dello Scalo. Ma quello che è successo sabato scorso non si era mai verificato prima a Frosinone. Insomma, c'è stato un evidente salto di qualità sotto il profilo criminale. I fatti sono talmente enormi che non c'è neppure bisogno di aggiungere molto: sono stati esplosi sette colpi di pistola, a distanza molto ravvicinata. Un giovane è morto, altri tre sono rimasti feriti. In via Aldo Moro, la strada della movida dei nostri giovanissimi. Sabato sera ero sconvolto e per certi versi lo sono ancora. È successo qualcosa di enorme. Ho visto giovanissimi fuggire, piangere, disperarsi. Ho visto genitori precipitarsi lì per capire cosa era successo. E non può esistere che possa esserci chi va in giro con una pistola in tasca come se niente fosse».

Chiediamo ancora a Mastrangeli: da quanti anni è terminata la narrazione di Frosinone come "isola felice"? Risponde il primo cittadino: «Forse è arrivato il momento di utilizzare la locuzione "isola felice" come obiettivo da raggiungere. Però indubbiamente Frosinone è una città che sempre si è caratterizzata per una evidente tranquillità. E in ogni caso insisto: quanto accaduto sabato sera rappresenta qualcosa che esula da qualsiasi altro tipo di situazione o segnale che può esserci stato nel passato anche recente. Ci sono queste bande criminali che attentano alla tranquillità e alla serenità della nostra comunità. Come dei focolai di infezione in un corpo sano. Ma ho piena fiducia nelle Forze dell'ordine, nella Procura della Repubblica, nella Prefettura. E sono sicuro che riusciranno a stroncare questo fenomeno».

Naturalmente la situazione, soprattutto in questo momento, ha un profilo che riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica. E infatti domenica mattina il Prefetto Ernesto Liguori ha riunito l'apposito Comitato, accogliendo la richiesta del sindaco Riccardo Mastrangeli.

Poi c'è la dimensione politica. Come si può ulteriormente intervenire? Afferma il primo cittadino: «Intanto il sistema di videosorveglianza ha funzionato alla perfezione e questo significa che sotto tale versante abbiamo lavorato bene. Per il resto, ho letto alcune considerazioni sulla necessità di aumentare il livello della qualità della vita. Lo stiamo facendo sotto ogni punto di vista: dall'urbanistica al sociale. Ma teniamo presente l'enormità criminale di quanto avvenuto sabato sera».