Via al monitoraggio della frana vicino all'ospedale. Lo smottamento è proprio al confine con l'area in cui sorge il nosocomio, a circa cinque metri di distanza dalla rampa stradale d'accesso al Santissima Trinità, ben visibile dal versante opposto della collina di San Marciano, quindi dalla strada che collega Sora a Pescosolido, ma anche transitando sulla superstrada Avezzano-Sora, in direzione Sora centro.

Dopo le segnalazioni dei cittadini che a occhio nudo hanno notato nelle ultime settimane un'estensione del fonte franoso, è scattata la procedura tecnica per accertare lo stato dello smottamento che si è verificato a maggio del 2023. Così la scorsa settimana è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra i tecnici della Asl, del Comune e della Provincia. I responsabili dell'azienda sanitaria hanno convenuto sull'opportunità di incaricare un geologo per procedere con i rilievi puntuali e per monitorare costantemente lo smottamento del terreno. Successivamente verrà stabilito, insieme al geologo, quale sarà l'intervento migliore da realizzare.

Qualcosa certamente si dovrà fare, anche se il ventaglio di possibilità su chi dovrà affrontare le spese resta aperto. Si è ipotizzato che sarà la Provincia di Frosinone ad avanzare una richiesta di finanziamento alla Regione Lazio, e forse la Asl potrebbe partecipare con una quota per rilievi e lavori. La proprietà del terreno franato non è ancora chiara: sembrerebbe che l'area appartenga a dei soggetti privati, ma nel frattempo l'attenzione delle istituzioni pubbliche resta alta.

Impegnata nel monitorare la frana nel fine settimana la protezione civile comunale, riferiscono dall'ufficio tecnico di corso Volsci, spiegando inoltre che il verbale del sopralluogo avvenuto la scorsa settimana è stato inviato alla Regione Lazio e alla Prefettura. Ora si attende che la Asl incarichi un geologo per la caratterizzazione del movimento franoso in atto: da vicino è possibile sentire il rumore di piccole pietre che rotolano a valle, anche a causa delle piogge degli ultimi giorni.