Il paese e la sua valle, tra i tanti tesori, ne custodisce diversi nel sottosuolo. Stiamo parlando delle cavità carsiche che, in molti casi, non sono semplici insenature che raggiungono il mondo sotterraneo. Basti pensare alla risorgenza di Capo d'acqua, una grotta sommersa che si spinge per centinaia di metri all'interno della montagna.

Un luogo molto noto agli speleo-sub che la raggiungono da tutta Italia per immergersi al suo interno. Un sito suggestivo ma anche didattico, per l'addestramento di uomini e per testare attrezzature di immersione o soccorso. Nessuno immaginerebbe che da un piccolo laghetto superficiale, ben visibile dalla strada, ci si possa introdurre in una grotta sommersa davvero unica, non senza superare, però, uno stretto sifone. Poi decine e decine di metri di avventura tra cavità, strettoie, laghi sotterranei con profondità variabili, fino a cinquanta metri, bolle d'aria, addirittura una spiaggia all'interno di un'ampia stanza. Insomma, un posto incantevole, prediletto dai gruppi del Soccorso Alpino, dai reparti dei vigili del fuoco e dai gruppi di speleo-sub esperti.

Col tempo, la cavità è stata mappata fino a 250 metri sotto la montagna e adesso sembrano esserci novità. A poca distanza dalla risorgenza ce ne sarebbe un'altra, da cui sgorga molta acqua durante l'inverno, lasciando pensare alla presenza di altre formazioni sotterranee degne di essere esplorate. Hanno fatto la scoperta e avanzato queste ipotesi alcuni appassionati del paese. La nuova risorgenza, ovviamente, dovrà essere esplorata non appena si ridurrà il flusso di acqua che fuoriesce. L'ipotesi più suggestiva è che possa esserci un collegamento sotterraneo con Capo d'Acqua, nella stessa zona della nuova cavità, ai confini con Prossedi.