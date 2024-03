È caccia ai due banditi che sabato mattina, intorno alle 11.30, hanno messo a segno una rapina milionaria alla gioielleria Grande ai Parioli a Roma, il cui titolare è il frusinate Michele Grande. Proseguono le indagini degli agenti della polizia per dare un nome ai rapinatori che si sono finti clienti interessati all'acquisto di orologi. Ma al momento di pagare, invece di prendere il portafoglio, hanno tirato fuori le pistole, di cui una con il silenziatore. Le hanno puntate in faccia ai dipendenti e sotto la minaccia delle armi si sono fatti aprire le vetrine e hanno portato via soprattutto orologi di grande valore. L'azione è durata circa dieci minuti. Fortunatamente non erano presenti clienti e nessuno è entrato durante il raid.

I due uomini erano ben vestiti, cappello e occhiali dalle lenti fumè. Uno dei due ha chiesto di vedere orologi, l'altro si è soffermato a vedere una serie di cronografi esposti. Ad un certo punto il più anziano ha riferito di aver scelto l'orologio e di volerlo comprare, ma, invece di prendere il portafoglio, ha tirato fuori una pistola. Anche l'altro complice. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare gioielli e orologi. Si sono poi dileguati, forse ad attenderli un complice con un'auto. Come detto la polizia ha subito avviato le indagini per risalire agli autori.

L'altro ieri abbiamo contattato Michele Grande al quale sono stati rivolti molti messaggi di solidarietà. «In due, con il volto scoperto sono entrati nella gioielleria in viale Parioli, a Roma - il racconto di Grande - Si sono mostrati interessati all'acquisto di orologi. Poco dopo hanno tirato fuori le pistole, di cui una con il silenziatore. Hanno preso come ostaggio uno dei venditori presenti. Aveva la pistola puntata contro. Si sono fatti aprire le vetrine dal direttore del punto vendita e hanno portato via soprattutto molti orologi. Per fortuna nei minuti interminabili in cui è durata l'azione non sono entrati clienti». E sul bottino spiega: «è ancora da quantificare, ma si aggira attorno al milione di euro. Abbiamo presentato denuncia alla polizia».