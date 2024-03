È stata arrestata più volte per furto. Stava scontando i domiciliari nella sua abitazione a Frosinone, in esecuzione dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Roma, ma si è allontanata in diverse occasioni da casa. Quando il personale della Questura ha effettuato i controlli, lei, una trentasettenne di Frosinone, non c'era. Quattro gli episodi contestati alla donna residente nella parte bassa del capoluogo ciociaro.

Ad aprile dello scorso anno era stata fermata e identificata a Colleferro. In un episodio avrebbe rubato vestiti e scarpe in un centro commerciale del capoluogo per un valore complessivo di 115 euro. Nello stesso giorno si sarebbe impossessata anche di formaggi, bottiglie di olio, salumi in un supermercato sempre del capoluogo per un valore di 250 euro. A maggio sempre dello scorso anno avrebbe rubato una piastra per capelli in una profumeria di Frosinone per un valore di 260 euro.

Nei giorni scorsi la trentasettenne ha ricevuto l'avviso di citazione diretta a giudizio. L'udienza è stata fissata per il prossimo 8 novembre nel tribunale di Frosinone. La trentasettenne per la sua difesa si è rivolta all'avvocato Antonio Ceccani.

La frusinate negli ultimi anni è finita più volte sotto accusa per furti ai danni di attività commerciali del capoluogo ciociaro. Ora dovrà comparire di nuovo davanti al giudice tra otto mesi.