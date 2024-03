«Sentiamo il bisogno di ringraziare tutte le persone che hanno voluto manifestare la loro vicinanza per quanto accaduto nel nostro locale – scrivono sulla pagina social del noto locale frusinate – Ci preme, altresì, ringraziare le forze dell'ordine per la prontezza del loro intervento e la professionalità con cui hanno affrontato la situazione.



La vicenda mi ha molto colpito anche come padre e cittadino perché quanto accaduto è stato imprevisto ed imprevedibile ed avrebbe potuto coinvolgere persone innocenti come i miei figli o nipoti che frequentano abitualmente lo Shake di sabato a quell'ora. Il nostro locale, infatti, è frequentato da persone di ogni età proprio perché non è mai stato coinvolto in episodi che potessero mettere in pericolo i nostri clienti. Dopo ventitré anni di attività portata avanti con sacrifici, il senso di sconforto ed amarezza per quanto successo è davvero grande. Il mio vuole essere anche un invito ad una collaborazione maggiore con le forze dell'ordine perché solo attraverso una collaborazione di tutta la popolazione possiamo soffocare eventi di questo tipo».