Vigili del fuoco al lavoro per cercare l'arma del delitto nel fiume Cosa. Le ricerche sono in corso in questo momento. Durante la confessione, il ventitreenne di origini albanesi Michea Zaka che sabato sera ha ucciso un suo connazionale Kasem Kasmi di ventisette anni, ha detto di aver gettato la pistola utilizzata per l'omicidio dal ponte di via Verdi. La sparatoria è avvenuta in via Aldo Moro a Frosinone allo Shake bar. Tre giovani sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia di Stato che sta coordinando le operazioni.