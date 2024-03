Lo aveva detto a caldo, subito dopo la tragica sparatoria nella centralissima via Aldo Moro: «Sono sconvolto. Le telecamere del Comune, però, potrebbero aver ripreso tutto della sparatoria. E gli investigatori stanno facendo un grande lavoro». Le immagini e i fatti hanno dato ragione al sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. E ieri mattina, al termine della riunione straordinaria del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, sia il Procuratore capo di Frosinone Antonio Guerriero che il Prefetto Ernesto Liguori hanno voluto sottolineare come le immagini delle telecamere del Comune siano state decisive, determinando la svolta nelle indagini.



Alla riunione hanno partecipato il Prefetto Ernesto Liguori, il Procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio Guerriero, il Questore Domenico Condello, il comandante provinciale dei Carabinieri Gabriele Mattioli, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosimo Tripoli, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il presidente della Provincia Luca Di Stefano.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli (che ha chiesto e ottenuto la convocazione straordinaria del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica) in questo momento è sotto i riflettori, anche della grande stampa e delle televisioni nazionali. E ha la consapevolezza che il Far West nella strada della movida lascerà il segno: un morto, tre feriti e momenti di terrore che sarà complicato lasciarsi alle spalle. Dice Riccardo Mastrangeli: «Certo che ero e sono sconvolto. Vorrei ringraziare le Forze dell'ordine, magistralmente coordinate dal Procuratore Guerriero e dal Prefetto Liguori, per aver assicurato immediatamente alla giustizia il responsabile della sparatoria. Grazie al Prefetto per aver accolto il mio appello di convocare il comitato per l'ordine e la sicurezza. Le telecamere del Comune hanno ripreso l'intera scena nei dettagli e ciò ha consentito alle Forze dell'ordine di chiudere il cerchio delle indagini immediatamente. Peraltro rendendo visibile a tutti la flagranza di reato.

Certamente quanto accaduto in via Aldo Moro sabato sera è di una gravità inaudita. Però Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno dimostrato di esserci e questo è fondamentale. La riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza è stata importante e verranno messe in campo ulteriori azioni di prevenzione e di contrasto».

Aggiunge Mastrangeli: «Va sottolineato che queste bande criminali organizzate non fanno parte della nostra comunità. Vengono da fuori. E quindi vanno isolate e in tutti i modi possibili». Chiediamo al sindaco: anche nei mesi passati ci sono stati episodi preoccupanti, pensiamo agli spari esplosi al centro storico a luglio. Esiste un'emergenza sicurezza nel capoluogo? Afferma il primo cittadino: «C'è una situazione che va attenzionata, come del resto è stato fatto. Però quello che è successo sabato sera è un fatto eccezionale, che va oltre ogni tipo di previsione. Torno un attimo sulla funzionalità del sistema di videosorveglianza: le 750 telecamere posizionate in città rappresentano un punto fermo. E insisto: queste bande criminali sono estranee alla nostra comunità. Va tolto loro l'ossigeno».

Il prefetto Ernesto Liguori ha rilevato: «La nostra attenzione è già molto alta e continueremo ad innalzarla. Sul versante della prevenzione e del controllo. Intensificheremo verifiche e controlli. Importante che il sistema di videosorveglianza del Comune». Il giorno dopo la città si è svegliata sicuramente sotto choc e con meno certezze. C'è un piano investigativo in questo momento prevalente. Ma è chiaro che bisognerà affrontare il problema sotto tutti i punti di vista.

Ed è chiaramente un problema soprattutto di ordine e di sicurezza pubblica. Altrimenti non sarebbe stato convocato in tempi record l'apposito comitato. Nei mesi scorsi c'erano stati alcuni episodi. A luglio gli spari al centro storico, nella zona dell'Arco Campagiorni. Precedentemente, allo Scalo, alcuni colpi esplosi in aria. Per quanto riguarda il traffico e lo spaccio di droga le Forze dell'ordine hanno messo a segno importanti operazioni. Si tratta di un problema noto e conosciuto.

Quando il sindaco Riccardo Mastrangeli fa riferimento al fatto che a queste bande criminali va tolto l'ossigeno, vuole dire che il tema va affrontato e risolto sotto ogni punto di vista. Guardando in faccia la realtà e preoccupandosi anche del tessuto sociale di una città che ha scoperto di essere fragile e vulnerabile. Soprattutto perché la sparatoria è avvenuta in mezzo alla gente, seminando il panico. È chiaro che sotto il profilo criminale questo rappresenta un salto di qualità. Che impone risposte forti e rapide. Evitando di minimizzare il problema. Semplicemente non è possibile.