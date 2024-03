Tentano un primo colpo, ma vengono messi in fuga. Ne tentano un secondo ma quando cercano di scappare nuovamente incappano in una pattuglia dei carabinieri, sbandano e si schiantano.

È successo ieri sera in zona Foresta a Cervaro. I malviventi hanno prima provato a rubare in via Tre Ponti, poi si sono spostati più avanti. L'allarme ha portato subito i residenti a mobilitarsi e a tenersi vigili a ogni minimo movimento di auto sospette ma la banda ha incrociato un'auto degli uomini dell'Arma e, in via Belvedere, ha preso a velocità una curva per poi schiantarsi. Immediata la fuga a piedi nelle campagne e la caccia all'uomo iniziata ieri sera e che ha visto arrivare sul posto anche una volante della polizia

L'area, scarsamente illuminata, ha agevolato i quattro malintenzionati, ecco perché il comitato di quartiere era tornato (poche ore prima) a incalzare le istruzioni per comprendere quali azioni si stiano mettendo in atto a seguito del summit in prefettura sull'emergenza furti