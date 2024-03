Strisce blu, un piccolo tesoro. Toccasana per i bilanci dei Comuni sono non solo le multe per infrazioni al codice della strada, soprattutto se effettuato con l'autovelox, ma anche gli incassi derivanti dalle soste a pagamento e dai parcheggi custoditi. Secondo i dati del sistema Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) che censisce tutti i movimenti delle pubbliche amministrazioni, dal 2014 al 2023 Frosinone ha incassato 567.523 euro, Cassino 1.260.843, Alatri 615.305, Sora 278.623, Ferentino 213.881. Fiuggi 55.094 e Ceccano 3.384.

Sono stati considerati, tra i comuni più grandi, solo quelli che nel sistema Siope presentano dati alla voce Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri. Va detto, infatti, che in non tutti i comuni della provincia di Frosinone risultano attive le strisce blu o presenti parcheggi a pagamento. Ebbene in questo ristretto numero di Comuni ciociari, negli ultimi dieci anni, sono finiti nelle casse degli enti ben 3.366.680 euro.

Il capoluogo, nel corso degli anni, ha visto scendere e anche di molto la quota degli incassi derivanti dalle strisce blu. Va segnalato che nel capoluogo convivono due gestioni, una pubblica, l'altra del privato. Nel 2014 gli incassi ammontavano a 72.158 euro poi saliti, nei due anni successivi, a oltre 80.000 (80.501 il massimo nel 2015). Da lì in poi il dato è sceso a 55.196 per poi salire, in epoca pre-Covid, fino a 63.840. Nel 2020, complici le restrizioni per la pandemia la cifra è precipitata a 33.639 per poi aumentare di nuovo l'anno successivo a 48.011, il picco degli ultimi tre anni nei quali gli incassi scendono ancora fino a toccare il minimo degli ultimi dieci anni con 34.688.

A Cassino il top degli incassi è stato raggiunto nel 2016 con 635.987 euro. Dopo un periodo in cui il servizio non è stato attivo, una volta effettuata la nuova gara d'appalto il servizio è ripartito e, negli ultimi due anni, si sono registrati incassi per 163.799 e 186.200 euro. Mentre nel 2021 le entrate erano state di appena 17.049. Anche ad Alatri gli incassi hanno subito diverse oscillazioni, risultando, ultimamente, in diminuzione. Nel 2014 si contavano 75.411 euro, il massimo degli dieci anni considerati. Tuttavia, in almeno due annate, il 2016 e il 2019 tale cifra è stata sfiorata. Dai 73.691 euro del periodo prepandemico c'è stata una fisiologica contrazione per arrivare a 51.265 e 48.772 euro negli ultimi due anni.

A Sora, dove attualmente non esistono strisce blu, risultano censiti gli incassi dal 2014 al 2018. Nel periodo si è verificato un incremento fino al 2017 con 79.910 euro. Poi nel 2018 c'è stata la discesa a 23.362. A Ferentino, al contrario degli altri centri, l'andamento delle entrate censite da Siope segna un incremento nel decennio. Si è partiti, nel 2014, con 13.978 euro per poi salire a 27.698 nel 2017. Da lì una serie di alti e bassi con un minimo di 6.483 nel 2020 e un massimo proprio lo scorso anno con 57.102 euro.

A Veroli, invece, somme decisamente inferiori. Dai 13.230 euro del 2014 si è risaliti sa 16.000 e 17.626 nei due anni successivi, salvo poi registrare incassi che, nel 2023, hanno toccato quota 2.205 euro. Trend in crescita nell'ultimo anno a Fiuggi che passa da 5.400 a 17.550. Tuttavia, sono cifre lontane da quelle registrate tra il 2014 e il 2017. In quel periodo le entrate erano state di 75.392 euro, poi 49.435, 82.151 e, il massimo, 85.004 ormai sette anni fa.

Infine Ceccano dove il progetto di ripristinare la sosta a pagamento non è ancora partito dove al massimo, nel 2020 si sono avuti incassi da 1.959 euro. Nelle altre province le entrate per le strisce blu portano ben altre cifre: nel Comune di Latina, nel 2023, ammontavano a 2.000.244 euro, in quello di Gaeta a 2.645.862 euro, in quello di Sabaudia 818.508. Quindi 802.229 euro a Sperlonga e 386.396 a Formia. Restando in territori vicini a Colleferro le entrate arrivano a 203.761 euro, mentre per Roma risultano 692.162 euro. Ovviamente, in questo ambito risultano favorite le mete turistiche che fanno il pieno di vacanzieri che parcheggiano nelle aree deputate alla sosta a pagamento.