Rapina milionaria alla Gioielleria Grande, a Roma. In due, armati di pistola, hanno minacciato il direttore del punto vendita e due venditori. Uno di loro è stato tenuto in ostaggio e si è visto puntare in faccia l'arma. Il bottino si aggira attorno al milione di euro. Indaga la polizia.

La ricostruzione

Sono entrati nella Gioielleria Grande di viale Parioli a Roma, ieri mattina, poco prima di mezzogiorno. Erano ben vestiti. Si sono mostrati interessati all'acquisto di orologi di lusso. Hanno chiesto al direttore del punto vendita di poter vedere i modelli più belli. All'interno c'erano anche due venditori. Subito dopo, quella che sembrava una tranquilla mattinata di lavoro, si è trasformata in un incubo. Preso in ostaggio uno dei venditori. I due hanno tirato fuori le pistole. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare i gioielli e soprattutto molti orologi di grande valore. I due banditi sono poi fuggiti con il bottino facendo perdere le loro tracce. Sull'accaduto indaga la polizia che ha subito avviato tutti gli accertamenti del caso. Al vaglio ci sono anche i filmati delle telecamere di videoserveglianza interne ed esterne alla gioielleria. Sul posto la squadra mobile e la Scientifica per i rilievi e per cercare elementi che possano riuscire a dare un nome agli autori del colpo. Non si esclude che all'esterno ci fosse un complice e che ad agire possano essere stati gli stessi autori che la scorsa settimana, sono entrati in azione in un'altra gioielleria, in viale Eritrea, sempre di sabato. In quel caso è stato recuperato parte del bottino. La notizia del colpo ai danni della gioielleria Grande nella capitale, si è diffusa nel pomeriggio nel, capoluogo ciociaro. Tanti i messaggi di solidarietà nei confronti del titolare e della sua famiglia, molto conosciuta e stimata.

Il racconto

Abbiamo raggiunto telefonicamente Michele Grande, titolare della nota gioielleria. Era ancora scosso e sconcertato per quanto accaduto in uno dei suoi punti vendita. «L'azione è durata circa dieci minuti - ci racconta Michele Grande - In due, con il volto scoperto sono entrati nella gioielleria in viale Parioli, a Roma. Si sono mostrati interessati all'acquisto di orologi. Poco dopo hanno tirato fuori le pistole, di cui una con il silenziatore. Hanno preso come ostaggio uno dei venditori presenti. Aveva la pistola puntata contro. Si sono fatti aprire le vetrine dal direttore del punto vendita e hanno portato via soprattutto molti orologi. Per fortuna nei minuti interminabili in cui è durata l'azione non sono entrati clienti». E sul bottino spiega: «è ancora da quantificare, ma si aggira attorno al milione di euro. Abbiamo presentato denuncia alla polizia. Gli agenti sono subito intervenuti e hanno avviato le indagini».