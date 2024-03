Auto e palazzi imbrattati in corso Volsci e nel quartiere di Canceglie. Venerdì sera il centro di Sora è stato assalito da vandali che con bombolette spray di colore nero hanno lasciato il segno sui muri degli storici palazzi, sulle maniglie dei portoni, sui citofoni, sulle vetrine dei negozi. E su molte delle auto parcheggiate. Una furia vandalica che ha indignato i titolari delle attività commerciali della zona, come anche i proprietari delle vetture danneggiate e i residenti del centro. È stata sporta denuncia contro ignoti nella caserma dei carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto. Al setaccio degli inquirenti le immagine registrate dalle telecamere presenti lungo il corso. Impegnati nell'individuare i soggetti che hanno provocato gli ingenti danni anche gli agenti della polizia locale.

Le fotografie che sono state scattate ieri mattina descrivono lo scempio perpetrato. Scritte e disegni osceni anche vicino la sede della banca nei pressi della chiesa di San Francesco. Su un'auto di colore chiaro è stato disegnato un cerchio di cinque centimetri di diametro. Vernice spray anche all'inizio del corso, su palazzi e citofoni delle abitazioni di fronte a piazza Santa Restituta. Scarabocchi, sempre con lo spray nero, pure sui portoni.

Uno sconcerto generale ieri mattina quando si è diffusa in città la notizia dell'assurdo raid vandalico, messo a segno probabilmente poco dopo l'orario di cena, considerato che le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 23.30 di venerdì.

Ora tutti si aspettano che i responsabili dei danni vengano individuati e puniti adeguatamente, auspicando che oltre a una bella contravvenzione siano impiegati in attività a servizio della città, anche per indurre chi compie atti vandalici di questo tipo a pensarci due volte prima di farlo. Le diverse telecamere posizionate lungo il corso Volsci avranno certamente ripreso l'insensata scena. Si attende ora che i carabinieri le analizzino per fare luce su quanto accaduto.