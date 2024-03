Un'esecuzione in perfetto stile mafioso. Durante l'ora del passeggio serale in via Aldo Moro due bande di albanesi si sono date appuntamento per un regolamento di conti.

Un ragazzo di ventitré anni, sceso da un'auto presa a noleggio e poi abbandonata in via Moro, è entrato nello Shake bar e ha fatto fuoco sui rivali. Uno dei colpiti è morto sul colpo. Feriti altri tre giovani, uno dei quali è stato trasportato a Roma con l'eliambulanza. Sul posto la polizia con la squadra mobile e la scientifica per ricostruire la scena dell'agguato anche con l'ausilio della videosorveglianza. Lo sparatore si è poi costituito ed è stato sottoposto allo stub. Panico tra la gente a passeggio, fuggita terrorizzata. Questa mattina vertice in prefettura.