Domani mattina alle 11 si riunirà il comitato per l'ordine pubblico, in prefettura. La richiesta è arrivata dal sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli: «Sono sconvolto». All'ordine del giorno c'è la sparatoria avvenuta questa sera in via Aldo Moro allo Shake bar a Frosinone. Alla riunione parteciperanno il prefetto Ernesto Liguori e tutti i responsabili delle forze dell'ordine della provincia.