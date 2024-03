È morto il ragazzo che era rimasto gravemente ferito nella sparatoria in via Aldo Moro a Frosinone. Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo. L'episodio è avvenuto intorno alle 19 allo Shake bar che in quel momento era pieno di clienti. Molti sono ancora sotto shock. Alcuni raccontano di aver sentito i colpi e di aver visto subito dopo un corpo a terra. Ferite altre tre persone che sono state trasferite in ospedale.

