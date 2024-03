Sparatoria in via Aldo Moro: quattro persone ferite, di cui uno in gravissime condizioni. In questo momento i soccorritori del 118 stanno eseguendo le manovre di rianimazione. È successo poco fa davanti allo Shake bar. Sul posto i soccorsi con quattro ambulanze e un'automedica, i carabinieri, la polizia di Stato e gli agenti della polizia locale.



Seguono aggiornamenti