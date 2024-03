Spesso, sotto l'effetto di alcol, avrebbe maltrattato e minacciato la compagna. Minacce di morte, calci e pugni. Violenze anche davanti ai figli. Accuse per cui è finito nei guai un trentenne di Sgurgola. Vittima una donna di Anagni. Ieri è stato ammesso il rito abbreviato e il giudice d'ufficio ha ritenuto opportuno sentire, nella prossima udienza, la parte offesa in merito a quelle che sono le denunce presentate. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 7 giugno nel tribunale di Frosinone. L'imputato è difeso dall'avvocato Mario Cellitti.

La ricostruzione

«Io stasera t'ammazzo, mi vado a fare trent'anni di galera» è una delle frasi che il trentenne avrebbe rivolto all'anagnina. Durante uno degli episodi contestati all'uomo, la vittima ha contattato un familiare e le forze dell'ordine temendo per la propria incolumità. In un altro caso, sempre stando alle accuse, davanti alla decisione della donna di lasciare l'abitazione, il compagno l'avrebbe colpita con pugni sulla testa e al volto. L'avrebbe presa alla gola facendola sbattere contro il lavello della cucina e con la testa contro i pensili sovrastanti. Lei era a terra e lui avrebbe continuato a colpirla. La vittima ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici all'ospedale di Frosinone per le diverse lesioni a seguito della violenza. Le è stata riscontrata una prognosi di dieci giorni. Ha riportato un trauma cranico e facciale e ferite su tutto il corpo. Violenze consumate anche davanti ai figli che in più occasioni hanno cercato di dissuadere il padre. L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Si sono costituite parte civile la vittima e l'associazione "Insieme a Marianna". Si torna in aula, dunque, fra tre mesi. Il giudice ha deciso di escutere la parte offesa.