Nella serata di ieri, venerdì 8 marzo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frosinone, unitamente a quelli delle stazioni dipendenti, hanno eseguito un servizio straordinario per il controllo del territorio, circoscritto nei comuni di Frosinone e Ceccano, finalizzato alla prevenzione dell'illegalità diffusa ed in particolare al contrasto dei reati predatori. È stata intensificata la vigilanza nelle zone periferiche dei comuni di Frosinone e Ceccano con particolare attenzione anche alle aree industriali, senza trascurare la verifica dei luoghi e locali pubblici ritrovo dei giovani.

Nel corso dei servizi un trentatreenne di Alatri, gravato da precedenti specifici, è stato sorpreso a Frosinone in violazione al provvedimento di divieto di ritorno nel medesimo comune per tre anni, emesso dal questore di Frosinone, per cui nei suoi confronti è scattata la denuncia alla Procura del comune capoluogo. Sono stati eseguiti, inoltre, vari controlli sulle principali arterie stradali, nel corso dei quali si è proceduto alla denuncia in stato di libertà di un giovane ceccanese, per guida in stato di ebbrezza.

Il conducente, rimasto coinvolto in un sinistro stradale avvenuto nel capoluogo, in seguito a specifici accertamenti è risultato positivo al test effettuato con l'etilometro, riscontrando valori superiori ai limiti imposti dalla legge. Nei confronti dello stesso si è proceduto anche al ritiro della patente di guida. Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla prefettura di Frosinone tre giovani ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90, trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina per uso personale.

Complessivamente, nel corso dei servizi sono stati controllati 17 veicoli, identificate 40 persone, verificati 3 esercizi pubblici e contestate 4 sanzioni per violazioni al codice della strada. I servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, al fine di garantire sicurezza ai cittadini, saranno effettuati anche nei prossimi giorni.