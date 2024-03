Durante la notte del 7 marzo scorso, i carabinieri della compagnia di Cassino hanno arrestato un trentatreenne di Cervaro, già noto alle forze dell'ordine che, giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino con un ambulanza del 118, proveniente dalla propria abitazione dove si trova agli arresti domiciliari, in evidente stato di alterazione psicofisica ha minacciato il personale sanitario presente e il medico di turno. L'uomo ha inoltre minacciato e strattonato i carabinieri giunti sul posto, nel tentativo di accedere alla medicheria con la ferma volontà di aggredire il medico di turno, che a suo dire, non gli aveva somministrato la terapia giusta per la crisi di astinenza in cui versava. I militari, con non poche difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo e ricondurlo calma. L'uomo dovrà rispondere dinanzi al Tribunale di Cassino dei reati di interruzione di pubblico servizio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.