Si terranno oggi alle 15 i funerali di Pietro Fargnoli, il giovane papà di Sant'Andrea deceduto dopo cinque giorni di agonia all'Umberto I di Roma. Dopo l'esecuzione dell'autopsia - disposta dall'autorità giudiziaria per far luce sulla natura del malore fatale che lo ha strappato all'affetto dei suoi cari - oggi la comunità sarà tutta nella chiesa di San Benedetto Abate per l'ultimo saluto al quarantaduenne, che lascia davvero un grande vuoto. Una cerimonia che sarà celebrata da don Marcello Hoca.

Pietro, operaio e papà di tre ragazze, molto stimato per la sua gentilezza ed educazione, aveva accusato un malore nel weekend di due settimane fa. Erano stati alcuni familiari a far scattare l'allarme e ad allertare i soccorsi. Poi l'arrivo dell'ambulanza e il ricovero al Santa Scolastica, dove le sue condizioni erano state valutate come critiche. A distanza di poco tempo anche altri due ragazzi, suoi coetanei e concittadini, erano finiti in ospedale: uno ricoverato per un malore e l'altro dimesso poco dopo.

Ma nessuno può dire al momento che tra i tre malori registrati ci sia un collegamento. Il martedì successivo, visto un repentino peggioramento, il quarantaduenne era stato poi trasferito all'Umberto I di Roma, dove - secondo le primissime informazioni apprese - sarebbe rimasto in coma. Fino a quando la notizia della sua morte ha scosso tutti.

Al momento i carabinieri non stanno seguendo alcuna pista ma un fascicolo è stato aperto in procura contro ignoti per poter eseguire gli esami necessari a stabilire cosa sia accaduto, cosa abbia provocato la sua inattesa morte. Si dovrà attendere l'esito dell'autopsia eseguita giovedì pomeriggio per comprendere la natura del malore fatale. Oltre alla causa del malore accusato da Pietro, con altissima probabilità gli inquirenti saranno impegnati pure nell'accertamento delle ultime ore di vita del quarantaduenne. Passaggi investigativi necessari, quando un malore fatale porta via all'affetto dei suoi cari un uomo di soli 42 anni.