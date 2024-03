I carabinieri forestali controllano gli impianti di autodemolizione non lesinando suggerimenti e consigli operativi. Mano pesante, però, per chi non si adegua mettendo a rischio l'ambiente e la salute umana. Tra le incombenze dei carabinieri forestali, professionisti dell'ambiente, vi è il monitoraggio ed il controllo delle attività potenzialmente pericolose. Tra queste, i centri di demolizioni auto, frequentati sia da privati che dalle società che trattano questi simboli della modernità.

Parlando di riciclo, e riutilizzo di parte del prodotto base, è bene rammentare che i materiali provenienti dalla demolizione di automezzi rappresentano una sorta di emblema. Soprattutto per chi debba riparare o sostituire parti di autovettura non nuova di zecca, il ricorso al cosiddetto "sfascio" è una prassi molto seguita. Il decreto legislativo 152/2006, che costituisce la legge base per il trattamento dei rifiuti, stabilisce che i veicoli a motore giunti a fine vita siano consegnati dal proprietario ad un centro autorizzato che deve procedere alla loro messa in sicurezza, demolizione, recupero delle parti nonché alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (Pra).

La normativa specifica è stata aggiornata dal decreto legislativo 209 del 2003, corretto e integrato nel 2006 (Dlgs 149 del 23 febbraio 2006), ambedue in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. L'articolo 3 del decreto legislativo 209/2003 considera rifiuto il veicolo fuori uso, privato delle targhe. I militari forestali del comando stazione, coordinati dal neo comandante, il maresciallo Ugo Milone, stanno visitando gli impianti presenti sul territorio assieme ai tecnici dell'Arpa. Con una prassi che i titolari intervistati hanno definito «severa ma corretta, in aiuto di chi ha intenzione di lavorare nel rispetto delle norme», i ranger hanno verificato e suggerito gli interventi da effettuare per mettersi in regola.

Alla successiva verifica, mentre molti hanno dimostrato di aver seguito le prescrizioni adeguando luoghi di lavoro e macchinari, qualcuno ha fatto orecchie da mercante. Sono scattate perciò verbalizzazioni e proposte di intervento superiore. Il Gip del tribunale di Frosinone ha accolto le considerazioni dei forestali e di Arpa, dando mandato di eseguire il sequestro di un impianto che opera da tempo in territorio di Paliano.