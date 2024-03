Irregolarità sul lavoro: sanzioni da 15.000 euro. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Frosinone e i militari della compagnia carabinieri di Anagni, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno svolto controlli nel settore dei pubblici esercizi.

Nel corso dei controlli sono stati ispezionati due pubblici esercizi che, a seguito di accertamenti e informazioni acquisite dall'arma territoriale, sono risultati non conformi. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per circa 15.000 euro. In particolare sanzioni per circa 7.000 euro sono state contestate in un pubblico esercizio della Città dei Papi. Sanzione da 8.000 euro anche per un ristorante della Città di Ferentino. Per entrambi gli esercizi pubblici è scattata l'interruzione immediata delle attività.

L'attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro. I controlli svolti nei territori di Anagni e Ferentino hanno consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, l'omessa sorveglianza sanitaria e la presenza di manodopera in nero.