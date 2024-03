Fuori strada con l'auto, finisce contro due veicoli in sosta e si ribalta. L'incidente intorno alle 14.30 a Veroli, nella zona di Santa Croce, vicino alla stazione carabinieri. Ferita una donna, trasportata con un'ambulanza all'ospedale di Sora in codice giallo. Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e i militari per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'accaduto.