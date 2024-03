Se la primavera sarà clemente dal punto di vista meteorologico, i lavori su largo Turriziani saranno completati per la fine di maggio, al massimo per i primi di giugno, con un notevole anticipo rispetto alla tabella di marcia, che prevede il termine degli interventi per il 23 luglio.

Lo scenario è emerso ieri mattina nell'ambito di un sopralluogo sul cantiere cui hanno preso parte l'assessore ai lavori pubblici, Angelo Retrosi, l'assessore al centro storico, Rossella Testa, il dirigente del settore gestione entrate e sviluppo economico Suap, Mauro Turriziani, l'architetto Renato Caparrelli, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza del cantiere, oltre al personale della polizia locale e altri funzionari del Comune dei settori coinvolti.

Il sopralluogo si è reso necessario, poiché, a partire da subito dopo Pasqua, presumibilmente già dal 1º aprile, largo Turriziani sarà chiuso al traffico per consentire gli interventi necessari di riqualificazione. Il traffico verrà deviato, già da giovedì prossimo però, da corso della Repubblica su via Fratelli Bragaglia con svolta a sinistra su via Maccari con senso di marcia opposto rispetto a quello attuale, per, poi, sbucare su viale Mazzini all'altezza della curva "Zallocco".

Per i veicoli commerciali dovrebbe essere previsto l'obbligo di transito su via Fosse Ardeatine o, al massimo, sotto l'arco Campagiorni a seconda della grandezza e del peso. Alcuni banchi del mercato del giovedì, che ancora oggi sono posizionati sulla piazza, saranno spostati su corso della Repubblica, dove vengono posizionati gli altri. Un "sacrificio" necessario per poter dare la spinta decisiva ai lavori che faranno diventare largo Turriziani e i "Piloni" (la ditta affidataria dei lavori sta in questa fase procedendo al rafforzamento delle arcate) il salotto buono della città. È prevista l'eliminazione del marciapiede dell'affaccio sui "Piloni", mentre la superficie di calpestio sotto il monumento dedicato alla memoria di Norberto Turriziani (che sarà dotato anche di una sorta di stele con l'elenco di tutti i caduti di Frosinone nelle guerre) verrà resa omogenea, con una rivisitazione dello spazio tale da permettere la realizzazione di eventi all'interno del piccolo anfiteatro così ricavato con una capienza di un migliaio di posti.

La piazza sarà completamente pedonale, con dissuasori a scomparsa per permettere l'ingresso dei mezzi di soccorso o dei fornitori delle attività commerciali che insistono sull'area. L'area verrà ripavimentata con lastre in gres effetto pietra alternate ad una pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, in calcestruzzo ed inerti locali, in grado di dare una finitura cromatica equivalente alla Pietra Tartara di Anagni.

La porzione in corrispondenza dell'Arco Campagiorni verrà ricucita con il basalto utilizzato nelle strade del centro storico in maniera tale da rimarcarne la piena continuità. Con la riqualificazione dei "Piloni" e di largo Turriziani, si andrà così a concludere una delle azioni principali del piano di gestione "Frosinone Alta", portato avanti dall'assessorato al centro storico coordinato da Rossella Testa, che ha affrontato in maniera sistemica il rilancio della parte antica della città. Per l'assessorato ai lavori pubblici, coordinato da Angelo Retrosi, la soddisfazione di vedere un cantiere procedere speditamente e che regalerà alla città una nuova bellissima cartolina.