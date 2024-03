Odontoiatra romano accusato di aver accoltellato tre persone al termine di una lite in un ristorante a Torrice, a luglio di quattro anni fa: al via ieri il processo nel tribunale di Frosinone. Il cinquantacinquenne deve rispondere di lesioni personali gravissime per aver ferito, stando alle accuse, due alatrensi di 29 e 52 anni, e un frusinate di 30.

Ieri l'ammissione dei mezzi istruttori e delle prove. La procura ha indicato trentadue testimoni e dieci sono stati indicati dalla difesa. Quindi ben quarantadue persone cercheranno di chiarire l'esatta dinamica del fatto che è degenerato durante una cena tra medici e una festa di compleanno. La prossima udienza si terrà l'8 luglio.

La ricostruzione

I fatti il 31 luglio 2020 in un ristorante di Torrice. L'odontoiatra era a una cena di lavoro con altri colleghi, mentre in una tavolata poco distante si festeggiava un compleanno, dove tra gli invitati c'erano i due alatrensi e il frusinate. Stando alle accuse, all'improvviso è esplosa una rissa che ha coinvolto diverse persone nel locale. Il cinquantacinquenne avrebbe estratto dalla tasca un portachiavi con una lama utilizzata a mò di coltello e avrebbe ferito i tre ciociari. Il romano rischiò anche l'arresto. Il medico si era presentato spontaneamente nel comando stazione di Torrice per essere interrogato. Uno dei tre feriti è stato sottoposto anche a un importante intervento chirurgico e uno dei colpi si fermò vicino alla vena aorta. Uno dei feriti riportò venti giorni di prognosi, un altro oltre 40 giorni e il terzo circa dieci. Il cinquantenne, difeso dall'avvocato di fiducia Giampiero Vellucci, ha sempre respinto le accuse. Ieri, dunque, ha preso il via il processo. L'odontoiatra deve rispondere del reato di lesioni personali gravissime. Sfileranno oltre quaranta testi, trentadue indicati dalla procura e altri dieci dalla difesa. Si torna in aula tra quattro mesi.