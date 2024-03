Auto completamente distrutta dalle fiamme. È successo nella notte, intorno alle 3 a Ceccano. Era parcheggiata vicino a un condominio in via dell'Olmo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Non si esclude la pista dolosa. Qualcuno avrebbe visto una persona con il volto coperto in fuga dopo l'incendio.