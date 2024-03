La vicina gli aveva affidato il suo terreno per la coltivazione. Non pensava, però, che venisse coltivata marijuana. Ma a scoprire la particolare "coltivazione" sono stati i carabinieri. A settembre dello scorso anno è finito nei guai un quarantacinquenne residente a Supino. Per lui ora c'è la richiesta di rinvio a giudizio. Fissata l'udienza preliminare per il 13 settembre nel tribunale di Frosinone. L'uomo per la sua difesa si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani.

La ricostruzione

Il supinese è stato scoperto grazie a minuziose indagini da parte delle forze dell'ordine. Sei mesi fa è scattato il blitz. I carabinieri hanno rinvenuto, e sottoposto a sequestro, tre piante di marijuana del peso complessivo di circa 14.800 grammi, foglie di marijuana del peso di 21 grammi complessivo e cime di marijuana di 14 grammi. Stando alle accuse, il quarantacinquenne, ha approfittato del fatto che l'anziana vicina si fosse rivolta a lui per coltivare il suo terreno. Proprio lì aveva coltivato le piante di marijuana scoperte dai carabinieri. La vicina sembrerebbe che fosse ignara di tutto. Sostanza stupefacente rinvenuta anche nell'abitazione dell'uomo.