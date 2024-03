Una lite tra due stranieri sfociata in un'aggressione. Ferito con un coltello un giovane nordafricano, trasportato con un'eliambulanza in un ospedale di Roma. Un trentacinquenne di origini nigeriane ha infatti richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Anagni per un'aggressione subita, con un coltello da cucina, da parte di un suo connazionale, un ventottenne, che peraltro lo ospitava nella sua abitazione.

Per quest'ultimo sono stati disposti i domiciliari. I fatti si sono verificati nella serata di lunedì in un appartamento in via Casilina a Ferentino.

Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno deciso per il ferito il trasferimento al policlinico "Gemelli" di Roma.

I fatti

Deve rispondere di lesioni aggravate un giovane straniero, accusato di aver colpito alla mano con un coltello un suo amico. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, i due stranieri hanno iniziato a discutere.

Dalle parole il venticinquenne sarebbe passato ai fatti. Con un coltello ha colpito il connazionale. Quest'ultimo ha riportato serie ferite, tanto che i medici intervenuti sul posto, hanno predisposto il ricovero in una struttura ospedaliera della capitale. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza che si è poi alzata in volo alla volta del "Gemelli". Il venticinquenne, invece, è finito ai domiciliari. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di lesioni aggravate.