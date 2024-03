Per la mattinata di domani l'Azienda Sanitaria locale di Frosinone ha organizzato un'iniziativa dedicata alle donne, che prevede una serie di screening volti alla prevenzione delle malattie più comuni che interessano le donne, affinché l'universo femminile sia incentivato ad assumere un atteggiamento più interessato, consapevole e responsabile nei confronti della propria salute.

In occasione della festa della donna, pertanto, negli stand allestiti nell'atrio dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, sotto l'impulso del commissario straordinario, dottoressa Sabrina Pulvirenti, la Asl mette a disposizione operatori del Servizio screening e del Servizio vaccinazioni che, dalle 9 alle 13, forniranno informazioni sulle attività svolte e distribuiranno materiale informativo sulla vaccinazione anti papillomavirus e sui tre percorsi di screening attivi nell'Azienda.

Inoltre, l'Unità operativa semplice dipartimentale Coordinamento screening, afferente al dipartimento di Prevenzione, ha previsto la possibilità di usufruire dei test direttamente nel corso dell'iniziativa di prevenzione.

Il programma della mattinata prevede, dunque, uno screening mammografico, screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina e uno screening per la prevenzione del tumore del colon-retto, nella mattinata , dalle 9 alle 13.

Le prime trenta donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni, che non abbiano eseguito una mammografia di prevenzione nei due anni precedenti, potranno effettuare, gratuitamente, la mammografia di screening nel centro screening mammografico, piano -1 dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone.

Nel caso di esaurimento delle disponibilità, le donne target screening (50-74) che non riusciranno a effettuare il test l'8 marzo, saranno inserite nelle agende in programma per i periodi successivi.

Le donne di età compresa tra i 25 ed i 29 anni che non abbiano eseguito il test nei tre anni precedenti, potranno effettuare il pap test, mentre le donne di età compresa tra i 30 ed i 64 anni che non abbiano effettuato il test nei cinque anni precedenti, potranno effettuare l'HPV test.

Infine, le donne e gli uomini, di età compresa tra i 50 ed i 74 anni che non abbiano effettuato il test nei due anni precedenti, potranno ritirare, presso lo stand allestito, il kit per la ricerca del "sangue occulto fecale" test di screening per la per la prevenzione del tumore del colon-retto.