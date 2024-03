Centro storico abbandonato, in preda a vandali e ladri.

Si leva alta la protesta del commerciante Fabrizio Montini che ha denunciato il furto, davanti al proprio negozio di via Angeloni, dello stemma del negozio. Un furto decisamente singolare visto che si tratta dello stemma esposto dall'esercizio commerciale, una delle attività storiche del capoluogo, come recito anche l'anno, 1848, nella denominazione sociale.

Montini ha prontamente denunciato l'accaduto, presentando una querela alla stazione dei carabinieri di Frosinone capoluogo, ma al tempo stesso ha voluto pubblicizzare l'avvenimento per sensibilizzare l'opinione pubblico sullo stato in cui versa la parte più antica della città.

«Ecco a voi, purtroppo le prove evidenti dei copiosi danni frequenti, subiti per azioni vandaliche nell'abbandonato centro storico - si lamenta Montini - Direi che la sicurezza è davvero in concreto pericolo, e le telecamere di videosorveglianza tanto... "sbandierate" dagli amministratori comunali in "Frosinone in video", e presenti qui per durata breve, sono state disinstallate (con ancora i cavi elettrici presenti a penzoloni nei lampioni) e trasferite altrove».

Nella denuncia Montini segnala che, quando ha chiuso l'attività martedì sera, lo stemma, in materiale pietroso, posto davanti all'ingresso del negozio, era regolarmente al suo posto. Quindi, ieri mattina faceva l'amara scoperta. Qualcuno, evidentemente attratto da quello stemma, ha deciso di impossessarsene sradicandolo dal muro, dove ora si vedono un bel buco nel punto di fissaggio e il perno di sostegno, e portandoselo a casa.

Nella denuncia, Montini ha messo nero su bianco anche che «purtroppo dentro il centro storico di Frosinone avvengono spesso atti vandalici per l'assenza di telecamere di sorveglianza urbana rimosse ed installate in favore di altre zone».