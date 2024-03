Aggredì la moglie e tentò di darle fuoco, arrestato un sessantatreenne che deve scontare una pena di due anni e sei mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo, originario del Marocco, è stato tradotto ai domiciliari.

I carabinieri della Stazione di Monte San Giovanni Campano hanno proceduto all'arresto in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Frosinone.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato condotto nella sua abitazione ove rimarrà agli arresti domiciliari, senza potersi allontanare se non dietro l'autorizzazione dall'autorità giudiziaria.

I fatti contestati risalgono agli anni dal 2017 al 2020.

La ricostruzione

Stando alle accuse nell'autunno del 2017 il sessantatreenne ha minacciato di morte la moglie e ha tentato di strangolarla, non riuscendo nell'intento per la pronta reazione della vittima che è riuscita a fuggire.

A febbraio del 2020 ha scagliato con violenza il telefono cellulare colpendo la donna sulla testa.

Qualche mese dopo l'ha aggredita colpendola con schiaffi sul volto.

A maggio, sempre di quattro anni fa, ha gettato l'alcol addosso alla moglie e ha cercato di darle fuoco con un accendino.

Il sessantatreenne è finito così nei sotto accusa per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Per lui la sentenza di condanna a due anni e mezzo. Giorni fa l'arresto da parte dei carabinieri, che hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione e per il marito violento sono stati disposti i domiciliari.