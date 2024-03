Raduno dei mezzi fuoristrada in piazza Cavour con buona pace dell'isola pedonale e della lotta all'inquinamento atmosferico. Inevitabili quanto prevedibili le polemiche in città.

Domenica prossima la centralissima piazza definita da Gregorovius "la più bella terrazza d'Europa", ospiterà i partecipanti alla "1ª prova 2024 Macroarea Centro Cap Trophy" dal titolo "1° Lazio città dei papi". Una sorta di caccia al tesoro basata sul ritrovamento di oggetti da individuare con l'aiuto della posizione geografica data dal Gps. Il programma prevede di radunare i partecipanti in piazza Cavour e attendere qui il loro ritorno per le premiazioni dei vincitori e l'immancabile momento conviviale dell'apericena.

Appena il mese scorso il Comune aveva organizzato l'isola pedonale per limitare le sostanze inquinanti rilasciate dai motori, ricordando ed ammonendo come nella recente "classificazione delle zone e Comuni ai fini della tutela della salute umana", il territorio anagnino "è stato ricompreso nella classe 1, determinata dalla classe peggiore dei singoli inquinanti presi in considerazione, rappresentata nella fattispecie proprio dal particolato atmosferico Pm".

C'è chi, non senza ironia, ha ricordato il post pubblicato domenica scorsa dall'assessore Carlo Marino il quale, commentando un breve video che ritraeva bambini e genitori giocare nella piazza libera dalle auto, scriveva: "Piazza Cavour libera dalle automobili; domenica, tempo incerto ma niente pioggia: basta un pallone ed è subito partitella genitori contro figli. Chi fa questo, vince. Non è riferito solo al goal che fa vincere la partita, ma anche a chi restituisce spazi alla comunità e crede ancora nelle piazze come spazi di condivisione e socialità".

Non solo. All'inizio della scorsa estate la piazza era stata oggetto di costosi lavori per la collocazione di dissuasori, alberi e panchine in travertino. Dopo la sfuriata dei cittadini, il tutto è stato rimosso e la piazza è tornata libera e spaziosa, pronta ad accogliere spettacoli ed eventi. Perciò la manifestazione motoristica di domenica prossima lascia perplessi molti e cresce il pressing affinché il Comune ci ripensi.