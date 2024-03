Le parole del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca hanno rappresentato una scossa molto forte sul versante dell'individuazione di una discarica nell'Ambito Territoriale Ottimale di appartenenza. Per chiudere il ciclo dei rifiuti della Ciociaria... in Ciociaria.

La posizione della Provincia

Qualche giorno fa era stato il presidente della Provincia Luca Di Stefano ad intervenire dopo una riunione di alcuni sindaci del cassinate. Dicendo: «È evidente che ci sia un malinteso. La competenza per l'individuazione dell'impianto di smaltimento rifiuti sul territorio provinciale è della Regione Lazio. Il nostro ente, assolvendo agli obblighi di legge, sta terminando la valutazione delle osservazioni pervenute dai Comuni, inerenti le cartografie e i fattori locali dai quali si evidenziano i siti idonei e non idonei ad implementare impianti di recupero e smaltimento rifiuti, presenti su tutto il territorio della provincia di Frosinone».

Dunque, la posizione di Luca Di Stefano è chiara: la Provincia individua una serie di siti potenzialmente idonei, ma poi dovrà essere la Regione ad effettuare la scelta. Ha aggiunto il presidente della Provincia: «Il lavoro si basa su uno studio commissionato dall'Amministrazione provinciale che mi ha preceduto. In tal senso, infatti, i competenti uffici della Provincia, dal luglio 2023, hanno avviato fitte comunicazioni - a mezzo pec - con tutti i Comuni, le Autorità d'Ambito, Acea Ato5 e Consorzi e hanno richiesto, puntualmente e fornendo ogni apporto e supporto, eventuali osservazioni o indicazioni in merito allo studio eseguito dal Politecnico di Torino.

Nel settembre 2023 si è tenuta, addirittura, una sessione formativa per illustrare tutti gli adempimenti in capo ai Comuni. Tale contraddittorio si è concluso nel mese di dicembre 2023. I dati dei Comuni partecipanti (o meno) a questo importante procedimento sono noti e saranno presto resi pubblici». E ha concluso: «Con l'occasione tengo a ricordare che il nostro ufficio preposto, con nota del 15 gennaio, ha comunicato a tutti i Comuni la fine della fase istruttoria. Pertanto, pur rimanendo a disposizione per qualsiasi forma di dialogo con i sindaci del territorio, mi auguro che tale delicata tematica sia tenuta fuori da mere strumentalizzazioni politiche».

La linea della Regione Lazio

L'altro ieri Francesco Rocca, a margine di uno degli eventi della visita in provincia di Frosinone, è intervenuto sul tema in modo netto. Rispondendo alla domanda sulla possibilità di una riattivazione della discarica di Roccasecca. Rilevando: «Non c'è nulla di deciso ma una cosa deve essere chiara: ogni provincia deve trovare il suo sito per la gestione dei rifiuti. I sindaci mi dicano qual è il sito in tempi rapidi, mi diano indicazioni. Altrimenti deciderà la Regione Lazio in autonomia».

E poi ancora: «Ho chiesto che in fretta mi si dia una soluzione e so che il presidente della Provincia ci sta lavorando. Sono sicuro che lui e i sindaci mi daranno una soluzione. Ripeto: l'obiettivo finale è che ogni provincia abbia il suo sito. Voglio avere i siti per la discarica dei rifiuti in ogni provincia del Lazio prima dell'estate. Non intendo lasciare il disastro che ho trovato. In dieci anni la precedente Amministrazione non ha trovato una soluzione e si è fatta commissariare per dare una risposta. Io non mi farò umiliare, perché aprire i siti è un tema di dignità di questa Regione».

Dunque, per Francesco Rocca il primo passaggio (fondamentale) devono effettuarlo la Provincia e i sindaci del territorio. Il Governatore ha argomentato altresì: «In questo momento i rifiuti del Lazio vengono conferiti a Viterbo, l'unico impianto di smaltimento funzionante in regione. Non è giusto per i cittadini di Viterbo. Quindi, Roma, Latina, Rieti e Frosinone devono avere i loro siti, senza conferire altrove. Questo non è negoziabile. Dobbiamo individuare, in un dialogo sereno e trasparente e rispettoso dell'ambiente, i siti più adatti. Il "no nel mio giardino" con me non passa». Il riferimento a "no nel mio giardino" è da tenere presente.

Perché è chiaro che la scelta di una discarica è un provvedimento complicato e impopolare. Ma Francesco Rocca non intende fermarsi. Per quanto concerne la discarica di Cerreto, il presidente Francesco Rocca ha lasciato intendere che l'opzione sul tavolo c'è. Certamente dipenderà dall'individuazione o meno di siti idonei per poter eventualmente realizzare un altro impianto. Poi chiaramente bisognerà valutare altresì i tempi di realizzazione. C'è un altro elemento da considerare: ad aprile è atteso il pronunciamento del Consiglio di Stato su un ricorso del Comune di Roccasecca.

Il conguaglio

In questi giorni, sempre in tema di rifiuti, si sta discutendo del conguaglio da 14 milioni di euro, relativo al periodo 2019-2022. Anche se la maggior parte della somma fa riferimento al 2020. La Società Ambiente Frosinone sta procedendo alla fatturazione dell'importo. Si tratta di una somma che riguarda i Comuni, peraltro soci della Saf. Sicuramente verranno previste delle rateizzazioni. La conseguenza del conguaglio è l'inevitabile aumento della Tari: insomma, alla fine a pagare gli extracosti saranno cittadini, famiglie e imprese. Fabio De Angelis, presidente della Saf, ha dichiarato: «I costi che abbiamo comunicato ai Comuni soci sono "fatture da emettere", sono stati approvati dalla Regione Lazio nella determina G02483 del 24 febbraio 2023, a conoscenza di tutti i Comuni.

E sono il consuntivo dei costi sostenuti per il trattamento dei rifiuti nel 2020. Abbiamo dovuto confrontarci con la Regione Lazio per trovare una soluzione agli effetti della sentenza del 6 dicembre 2023 del Consiglio di Stato, con cui è stato bocciato il sistema degli impianti minimi introdotto da Arera. La Regione Lazio approva il costo non solo alla discarica, ma la tariffa di accesso all'impianto Tmb della Saf spa di Colfelice». Vuol dire che il conguaglio di 14 milioni di euro è già nei bilanci della Saf, che sono stati approvati dall'assemblea dei soci. E quindi dai Comuni.