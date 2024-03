Fissata la data per la nona edizione del Lazio Pride 2024, che si terrà a Frosinone. Il Comitato organizzatore comunica che l'appuntamento sarà il 22 giugno. Il pride tornerà nel capoluogo ciociaro dopo cinque anni dalla storica edizione del 2019, che riempì le strade di Frosinone.

Proprio a seguito del Lazio Pride 2019 nacque l'Arcigay di Frosinone, che scelse di chiamarsi "Stonewall" in onore dei Moti di Stonewall del 1969 che diedero il via al primo Pride della storia a New York. E stavolta sarà proprio l'Arcigay di Frosinone, insieme al Comitato Lazio Pride, ad organizzare direttamente la manifestazione.