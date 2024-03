«Un futuro da scrivere». In tre atti. È quello del Consorzio industriale del Lazio sotto la guida del neo commissario Raffaele Trequattrini, che, con il passaggio di consegne di ieri nella sede dell'ente, alla presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico e vicepresidente Roberta Angelilli, ha raccolto il testimone dal presidente uscente Francesco De Angelis. I progetti già esistenti, le nuove opere e la riforma dello statuto del Consorzio. Questi i tre obiettivi fissati dal commissario.

«Cercherò di mettere l'ente in condizione di realizzare tutte le opere che sono già state deliberate e per le quali esistono i finanziamenti – ha dichiarato – Per quanto riguarda le nuove opere invece penso, per esempio, alla possibilità di intercettare i fondi per la riconversione energetica, coinvolgendo anche gli enti di ricerca per cercare di accelerare e di essere innovativi». E in relazione alla modifica dello statuto ha detto: «Avvieremo un percorso di ascolto con tutti i soci esistenti e con quelli che vorranno entrare nel Consorzio, coinvolgendo il più possibile il tessuto sia pubblico che privato del Lazio in modo da rendere questo consorzio sempre più forte, per metterlo al servizio dello sviluppo delle imprese».

Il professor Trequattrini ha poi ringraziato il suo predecessore, sottolineando come De Angelis sia stato tra i primi a chiamarlo per congratularsi per la nomina. «Devo dargli atto – ha aggiunto – che lui è stato la vera anima di questo Consorzio per tanti anni. Un ringraziamento ovviamente va al presidente Francesco Rocca – ha continuato – che ha attuato una scelta non facile che prevede il mantenimento della presidenza a Frosinone e dimostra attenzione nei confronti del territorio. Ringrazio, poi, l'assessore Angelilli che fin da subito mi ha coinvolto nelle attività – ha concluso – E perché questo ente funzioni avrò veramente bisogno della vicinanza della Regione e del suo supporto nelle scelte».

Angelilli, che già nei mesi scorsi si è fatta portavoce di una particolare attenzione all'ente da parte della Regione, ha parlato di una proficua collaborazione tra De Angelis e Trequattrini, che saranno al lavoro anche nei prossimi giorni per un passaggio di consegne articolato e finalizzato al rilancio del Consorzio industriale. L'assessore ha presentato poi la tabella di marcia delle attività da intraprendere: «Sarà nostra cura fare degli incontri con tutte le sedi operative territoriali del Consorzio – ha detto – Il secondo obiettivo, poi, è organizzare una riunione di confronto con tutti gli attori protagonisti, quindi le associazioni datoriali, Unioncamere, le organizzazioni sindacali e i sindaci, in virtù di un lavoro di grande partecipazione. Nessuno si deve sentire escluso dal progetto di rilancio – ha sottolineato – quindi siamo aperti alle idee e ai progetti».

L'assessore ha poi annunciato che saranno aperti dei tavoli di confronto con tutte quelle realtà, tra Comuni e attività imprenditoriali, che intendono aderire al Consorzio. «Abbiamo ricevuto già la richiesta del Comune di Roma – ha sottolineato – che è pronto a rafforzare la sua presenza all'interno dell'ente. Per rilanciare il Consorzio – ha aggiunto – non si parte da zero, considerando che il presidente De Angelis ha fatto certificare i bilanci da società autorevoli e molto del lavoro è stato già fatto, ora, però, attraverso un dialogo tra Trequattrini e De Angelis, l'obiettivo sarà quello di mettere a fuoco tutte le potenzialità ma anche, come è necessario, tutte le criticità».

Tra le questioni da affrontare, la vicepresidente ha ricordato quella dei depuratori, «un tema – ha detto – che sta molto a cuore alle imprese. Poi ci sarà da lavorare sulla valorizzazione delle aree, sull'attrazione di investimenti anche a livello internazionale. C'è tanto da fare – ha sottolineato – partendo dalla lista delle opportunità da cogliere e delle criticità da risolvere. Siamo qui in uno spirito di collaborazione e responsabilità e se vinceremo questa comune sfida ambiziosa sarà una vittoria di tutti».

Nei suoi saluti anche il presidente uscente Francesco De Angelis ha ringraziato l'assessore Angelilli. «Abbiamo lavorato molto bene – ha sottolineato – Insieme abbiamo fatto un grande lavoro affrontando in sintonia tutte le questioni e abbiamo governato bene anche i passaggi, compreso quello di oggi, guardando solo ed esclusivamente agli interessi del territorio». De Angelis ha ricordato, inoltre, con soddisfazione, il suo importante contributo, prima da commissario poi da presidente, alla costituzione del Consorzio industriale del Lazio. «Lo sento un po' come una mia creatura – ha detto – È uno strumento molto importante ed è una bella scommessa per il futuro».

Ricordando, poi, non soltanto di essere stato eletto all'unanimità e come tutti i provvedimenti siano stati sostenuti dall'intera assemblea dei soci, De Angelis ha voluto sottolineare l'importanza del lavorare insieme e, rivolgendo i suoi auguri a Trequattrini ha detto: «Non ti faremo mancare questo sostegno unanime e ce la metteremo tutta perché abbiamo a cuore gli interessi del Consorzio». Una collaborazione quella tra il presidente uscente e il commissario, che fonda, tra l'altro, su una conoscenza pregressa e sulla condivisione di un percorso. Quando De Angelis era assessore regionale alle attività produttive, infatti, Trequattrini è stato prima membro del consiglio di amministrazione e poi presidente del Cosilam. «Non potevate fare una scelta migliore». Ha a detto dunque De Angelis, sottolineando come il suo non sia un giudizio di parte. «Ringrazio la Regione – ha concluso – che che mi ha sostenuto, sia con la precedente giunta che con l'attuale, sempre guardando agli interessi del territorio e mai a quelli i parte».

Ad assistere al passaggio di consegne anche il presidente di Confimprese Italia Guido D'Amico e la consigliera regionale del Pd Sara Battisti. Augurando buon lavoro a Trequattrini, Battisti ha voluto ringraziare De Angelis «per l'ottimo lavoro svolto a tutela del tessuto industriale del Lazio. Un lavoro riconosciuto e sottolineato dallo stesso neo commissario – ha argomentato – che ha annunciato di voler avviare tutte le opere già deliberate dal Consorzio sottolineando la bontà degli stessi progetti. Un atteggiamento costruttivo – ha aggiunto – per un percorso che spero possa essere utile al tessuto industriale del Lazio».