Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività nell'ambito dei lavori di risanamento acustico nel comune di Valmontone, dalle 22 di sabato 9 alle 6 di domenica 10 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Colleferro e Valmontone, verso Roma. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Colleferro, Autostrade per l'iItalia consiglia di percorrere via Palianese e SS6 Casilina in direzione di Roma e rientrare sulla A1 alla stazione di Valmontone.