Il prossimo 15 marzo la città di Ferentino vestirà il tricolore, quello della festa, in occasione di una giornata importante e significativa per la storia della città medaglia d'oro al merito civile. Arriverà infatti in visita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ricordo di don Giuseppe Morosini, M.O.V.M., ricorrendo quest'anno gli 80 anni dall'esecuzione a Forte Bravetta a scapito del sacerdote ferentinate.

Il presidente Mattarella è il terzo capo di Stato che arriverà a Ferentino, dopo i suoi predecessori Scalfaro e Ciampi (quest'ultimo vi è stato due volte, prima in visita privata e poi in visita istituzionale ed è il presidente che nel 2003 ha conferito la medaglia d'oro alla città).

L'annuncio dell'avvenimento, ormai vicino, lo ha dato ieri mattina il sindaco Piergianni Fiorletta nel corso di una conferenza stampa. Con orgoglio, il sindaco ha parlato di occasione importante per la città che dovrà farsi trovare preparata in tutto e per tutto.

La ricorrenza degli 80 anni dalla morte di don Morosini cadrà esattamente il prossimo 3 aprile, ma la visita di Mattarella sarà anticipata, dal momento che nella stessa mattinata raggiungerà anche Cassino. Oltre alla stampa, Fiorletta ha invitato, alla presenza anche del vicesindaco Andrea Pro e del consigliere delegato alla cultura Luca Zaccari, il presidente Pro Loco Luciano Fiorini e il locale centro studi "Don Morosini" con il presidente Corrado Collalti, la professoressa Valeri, la dottoressa Coppotelli e l'avvocato Cuomo.

«Abbiamo voluto fortemente la visita del presidente Mattarella nella nostra città - ha esordito Fiorletta - Nell'80° anniversario della fucilazione di don Morosini e anche del bombardamento della città. Quindi venerdì 15 la visita del Presidente Mattarella, il 22 marzo ricorderemo i martiri delle Fosse Ardeatine, il 3 aprile la cerimonia solenne per don Morosini e subito dopo penseremo al nostro patrono Sant'Ambrogio. Il presidente arriverà in macchina e ripartirà da Ferentino in elicottero».

Nei prossimi giorni si susseguiranno riunioni organizzative e sopralluoghi per la sicurezza. Il capo dello Stato si recherà al monumento a don Morosini in viale Marconi, qui ci sarà la deposizione di una corona; non ancora certo se raggiungerà anche il sepolcro del sacerdote nella chiesa di Sant'Ippolito. Saranno giorni frenetici per la macchina organizzativa e per l'amministrazione municipale.