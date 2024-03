Sull'ipotesi di riapertura della discarica di Roccasecca, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha risposto in questo modo: «Non c'è nulla di deciso ma una cosa deve essere chiara: ogni provincia deve trovare il suo sito per la gestione dei rifiuti. I sindaci mi dicano qual è il sito in tempi rapidi, mi diano indicazioni. Altrimenti deciderà la Regione Lazio in autonomia».

Il Governatore è stato interpellato sul tema a margine della visita alla cartiera Reno de Medici. Ha argomentato Rocca: «In questo momento i rifiuti del Lazio vengono conferiti a Viterbo, l'unico impianto di smaltimento funzionante in regione. Non è giusto per i cittadini di Viterbo. Quindi, Roma, Latina, Rieti e Frosinone devono avere i loro siti, senza conferire altrove. Questa non è negoziabile».

Sottolineando: «Dobbiamo individuare, in un dialogo sereno e trasparente e rispettoso dell'ambiente, i siti più adatti. Il "no nel mio giardino" con me non passa». In un contesto del genere la riapertura della discarica di Roccasecca «è un'ipotesi», come ha notato lo stesso Rocca. Il presidente della Regione ha rilevato: «Ho chiesto che in fretta mi si dia una soluzione e so che il presidente della Provincia ci sta lavorando. Sono sicuro che lui e i sindaci mi daranno una soluzione. Ripeto: l'obiettivo finale è che ogni provincia abbia il suo sito. Voglio avere i siti per la discarica dei rifiuti in ogni provincia del Lazio prima dell'estate. Non intendo lasciare il disastro che ho trovato. In dieci anni la precedente Amministrazione non ha trovato una soluzione e si è fatta commissariare per dare una risposta. Io non mi farò umiliare, perché aprire i siti è un tema di dignità di questa Regione».

Il ragionamento di Rocca è chiaro. Il presidente della Regione si aspetta che la Provincia indichi una "rosa" di siti potenzialmente idonei per una discarica. Evidente che è importante anche il ruolo dei sindaci. Va ricordato, infatti, che i Comuni sono i soci della Saf. Inoltre, è normale che gli amministratori locali abbiano un ruolo in una scelta del genere. Il tema dell'impiantistica è centrale nelle dinamiche del Lazio e anche della provincia di Frosinone. Da qualche anno la Ciociaria non chiude il ciclo dei rifiuti nel proprio Ambito Territoriale Ottimale. E questo comporta un inevitabile aumento dei costi di smaltimento.

Proprio nei giorni scorsi il presidente della Saf Fabio De Angelis ha dato notizia di un conguaglio da 14 milioni di euro per il periodo 2019-2022. Spiegando: «La Regione Lazio, con una determinazione del 24 febbraio 2023, ha approvato "l'aggiornamento a consuntivo della tariffa di accesso all'impianto Tmb della Saf spa di Colfelice per l'anno 2020". Con decorrenza 1° gennaio 2020. La tariffa approvata dalla Regione è pari a 161,47 euro a tonnellata, al netto di ecotassa, benefit ambientale ed Iva. I conti sono semplici, perché la Saf nel 2020 ha emesso fatture sulla base di una tariffa di 138,68 euro a tonnellata. Per quanto riguarda il 2022, la tariffa presentata, come riportato nella relazione di gestione al bilancio di esercizio di quell'anno (ed approvata dall'assemblea dei soci) è pari a 204,72 euro a tonnellata».