Vestiti usati e gettati via, sedie e rifiuti di ogni genere: una montagna di spazzatura abbandonata in strada. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi davanti alle palazzine Ater, dove si trova anche l'istituto "Beata Maria De Mattias", nella parte bassa di Frosinone. Sembrerebbe che non è la prima volta. Episodi simili, infatti, continuano a verificarsi frequentemente non solo in strada. Ma anche all'interno della struttura popolare.