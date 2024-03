L'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Frosinone, nell'ambito dei servizi mirati al controllo delle aree del capoluogo più esposte alla criminalità, sabato 2 marzo, nei pressi dell'Agenzia delle Entrate, ha arrestato un cittadino gambiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, alle 20.15, gli agenti della volante 2, durante un servizio di controllo a piazza Pertini, nei pressi del capolinea degli autobus, ha notato la presenza di un gruppo di giovani che, alla vista dell'autovettura di servizio, ha cercato di dileguarsi in varie direzioni. I poliziotti hanno inseguito l'uomo che, al momento del loro arrivo, si trovava al centro del gruppo e pertanto si dava alla fuga in direzione di via Pietro Mascagni.

Il soggetto, sfuggito al controllo della volante, è stato inseguito fino sulla Monti Lepini, attraversando le sterpaglie per poi percorrere la strada e svoltare a sinistra su via Carlo Conti e, solo dopo aver percorso circa 600 metri, è stato raggiunto e bloccato dal personale della volante 2, grazie anche all'ausilio della volante 1.

L'uomo è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, di vari grammi di marijuana e di alcune pasticche di Ecstasy-MDMA, nonché di oltre mille euro, suddivisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione.

Analogo episodio si era verificato già lo scorso 29 febbraio, sempre nei pressi di piazza Pertini, dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione avvenuta a causa di comportamenti molesti messi in atto da cittadini extracomunitari.

Gli agenti hanno notato dentro un cassone per la raccolta di carta, due cittadini stranieri che cercavano di nascondersi. Durante le operazioni di identificazione degli individui, uno dei due soggetti si è dato alla fuga in direzione di via Mascagni. Inseguito e bloccato dagli agenti durante la fuga si è liberato di un involucro di cellophane con circa 80 grammi di hashish.

In considerazione della quantità di sostanza stupefacente di cui l'uomo era in possesso, ritenuta ben superiore a quello che potrebbe essere ricondotto ad un mero uso personale, gli agenti hanno proceduto all'arresto in flagranza del cittadino gambiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, per l'uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.