Antenna 5G abbattuta. A notare l'impianto a terra in località Civitella a Monte San Giovanni Campano, di circa dieci metri, sono stati alcuni residenti. Il responsabile di Free Monte Marco Belli, venuto a conoscenza dell'episodio, è subito intervenuto con una segnalazione ai carabinieri forestali. Saranno gli accertamenti avviati dalle forze dell'ordine a chiarire se si sia trattato di un atto vandalico o di un problema strutturale. L'antenna 5G lo scorso anno ha tenuto banco con proteste di alcuni cittadini e associazioni ambientaliste contrari all'installazione. Erano scesi anche in piazza per far sentire la loro voce.