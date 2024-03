Anche la seconda convocazione della seduta commissione sport sullo stadio del nuoto e sulla palestra Coni è saltata. Ancora la contemporanea assenza del consigliere delegato allo sport, Francesco Pallone, e del dirigente del settore lavori pubblici, ingegnere Benito Caringi, ha costretto il presidente Pasquale Cirillo a rinviare tutto a lunedì prossimo, alle 15, con un esplicito invito al segretario generale del Comune a sensibilizzare quantomeno il dirigente a presentarsi. Immutato l'ordine del giorno che prevede: stato del procedimento amministrativo riguardante lo stadio del nuoto e stato dell'arte del palazzetto Coni.

Certo, resta come dato storico, la circostanza secondo cui, come accaduto in precedenti occasioni, ogni qualvolta si debbano analizzare i procedimenti amministrativi inerenti stadio del nuoto e palestra Coni servano dalle due alle tre convocazioni per avviare il confronto.

«Il consigliere delegato e il dirigente - ha detto il presidente della commissione Pasquale Cirillo - hanno comunicato per la seconda di non poter essere presenti. Spero che la prossima sia la volta buona».

C'è, poi, la questione dell'accesso agli atti, formulata sempre da Cirillo, relativa ai documenti dell'iter della proposta di project financing sui poli natatori: stadio del nuoto e polivalente.

«Anche per questo sono ancora in attesa di una minima risposta» ha commentato Cirillo. Non è stata, quindi, ad oggi né fornita copia dei documenti, né consentita la consultazione. L'obiettivo è quello di capire come si sia concluso il procedimento, analizzando tutte le carte. A quanto pare la pratica sarebbe tutt'altro che finita, dal momento che non ci sarebbe ancora la comunicazione formale della chiusura ufficiale del procedimento; comunicazione che nessuno sa, tra l'altro, se sia stata predisposta o meno.

Si sarebbe fermi a un "preavviso orale" uscito dall'incontro tra il Comune e la Bellator Frusino dell'8 febbraio scorso nel quale il delegato allo sport Pallone e il dirigente dell'ufficio tecnico, ingegnere Benito Caringi, hanno comunicato oralmente la sostanziale bocciatura della proposta per questioni di carattere tecnico legate principalmente alla realizzazione di una strada di collegamento tra lo stadio del nuoto e via Casaleno, che avrebbe dovuto consentire l'uso dell'impianto anche in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni allo stadio comunale "Città di Frosinone - Benito Stirpe".

Intanto, i giorni scorrono e c'è tempo fino al 31 agosto per trovare una soluzione di lungo respiro sulla gestione della struttura.