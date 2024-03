Una visita molto attesa che permetterà di fare il punto su progetti, sviluppi e nuove opportunità per la Casa della salute di Pontecorvo. Domani mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sarà in visita nella struttura sanitaria della città fluviale.

Un appuntamento fortemente voluto dall'amministrazione comunale, e in particolare dal sindaco Anselmo Rotondo, che da tempo sta lavorando per questa visita.

Domani mattina il governatore avrà la possibilità di vedere la struttura sanitaria, constatare da vicino i servizi offerti alla collettività. Proprio in questa occasione il sindaco Rotondo, insieme agli altri esponenti della maggioranza, potrà anche discutere di progetti di sviluppo che possano consentire un ulteriore potenziamento della casa della salute diventata sempre più centrale nell'offerta sanitaria territoriale.

«Per noi questa visita ha un alto valore e ci rende particolarmente orgogliosi - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - La nostra struttura sanitaria è una grande eccellenza territoriale e merita di essere valorizzata. La visita del presidente Rocca, accompagnato dagli onorevoli, assessori regionali e consiglieri regionali del territorio, rappresenta un appuntamento che abbiamo fortemente voluto.

Sarà l'opportunità per poter vedere la nostra struttura, spiegare i servizi e poterci confrontare sulle importanti attività che vengono svolte per tutto il territorio. Ho invitato personalmente tutto il consiglio comunale di Pontecorvo, i sindaci dei comuni limitrofi e i cittadini. Nel corso di questa visita chiederemo con forza un ampliamento dell'offerta sanitaria della casa della salute e un potenziamento della stessa. Ci siamo già confrontati con il governatore Rocca durante un primo incontro in Regione insieme all'assessore Ciacciarelli e abbiamo ricevuto pieno sostegno.

Proprio in quell'occasione chiedemmo una sua visita a Pontecorvo, cosa che si concretizza a poche settimane da quella riunione. Con l'assessore Narducci lavoriamo sin dall'inizio del primo mandato amministrativo per potenziare la Casa della salute, abbiamo raggiunto tanti importanti obiettivi e molti altri ne abbiamo in cantiere. L'arrivo del presidente Rocca a Pontecorvo è un ulteriore attestato di vicinanza».