Il tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per Roberto e Mattia Toson. La Cassazione aveva chiesto di rivedere le motivazioni che avevano portato alla detenzione. Padre e figlio sono accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 30 gennaio dell'anno scorso. Intanto il processo va avanti. La prossima udienza è in programma il 5 aprile.