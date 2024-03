Muore a 43 anni dopo cinque giorni di agonia. Comunità in lutto per la scomparsa di Pietro Fargnoli, giovane papà di Sant'Andrea del Garigliano, che nello scorso weekend ha accusato un malore. Poi il trasferimento in ospedale e nei primi giorni della scorsa settimana all'Umberto I. Dove è rimasto in gravi condizioni. Saranno ora i carabinieri a fare luce sul decesso e sulle cause del malore, che resta da chiarire. Al momento non si esclude alcuna pista. Neppure quella della droga, visto il verificarsi in paese di altri malori su cui occorrerà adesso fare piena luce.