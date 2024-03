Dopo la chiusura, almeno sulla carta, della pratica sui cordoli di via Puccini, che saranno, non prima di venti giorni però, rimossi, rimane, comunque, una pista ciclabile da completare. Del primo stralcio del sistema cittadino, quello che va dallo Scalo al parco Matusa, è stato più o meno portato a termine il primo tratto, che inizia in via Puccini e arriva all'imbocco di via Fontana Unica.

Mancano quelli di via Fontana Unica, quello di via Ciamarra, dalla chiesa della Madonna della Quercia, più o meno, alle fontanelle e quello di via Mola Vecchia fino al parco Matusa, dove si ricollega con la pista già esistente all'interno dell'area verde. I lavori dovevano finire a giugno scorso, ma, nonostante una prima proroga fino al 30 ottobre 2023, nulla si è mosso. Il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Benito Caringi, ha provveduto il 23 ottobre scorso a richiedere una ulteriore proroga, ma, al momento, la Regione Lazio, ente erogatore del finanziamento in compartecipazione con il Comune, ancora non ha risposto.

Tutti gli interventi previsti, si legge negli elaborati progettuali, e programmati sono concepiti con l'intento di velocizzare i tempi di percorrenza dei mezzi a combustione e di conseguenza ridurre le emissioni di gas di scarico, infatti, attualmente, la continua sosta dei mezzi a motore sulla strada crea, in special modo durante le ore di punta, lunghe code con conseguenti rallentamenti, anche prolungati, che aggravano l'inquinamento dell'aria nel capoluogo.

Nell'intervento generale sono previste diverse tipologie di piste ciclabili: realizzate all'interno della sede stradale esistente a senso unico di marcia e con pista ciclabile a senso unico separata dal flusso del traffico da idoneo cordolo e strisce; realizzate all'interno della sede stradale esistente a doppio senso di marcia e con pista ciclabile a senso unico separata dal flusso del traffico da idoneo cordolo e strisce; realizzate su aree completamente al di fuori delle zone aperte al traffico veicolare e completamente dedicate al solo traffico veicolare.