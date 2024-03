Oltre dieci furti, auto sospette segnalate, persone in fuga. Nel bottino soldi e oggetti in oro. E anche due pistole.

Una serata movimentata quella di sabato nei territori tra Anagni e Ferentino, dove sono stati messi a segno furti in abitazioni. Prese di mira soprattutto le zone vicino via Casilina. Quanto accaduto ha fatto il giro anche dei social con raccomandazioni e avvisi dei cittadini per mettere in guardia. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di dare un nome e un volto ai banditi in azione.

La ricostruzione

Hanno agito tra le diciannove e l'una di sabato. Prese di mira diverse abitazioni sulla Casilina, sia nel territorio di Anagni, sia di Ferentino. Svaligiate case anche in via Consolazione, strada provinciale Anagnina, Osteria della Fontana, San Magno, nella città dei Papi. E a Ferentino anche in via Monte Radicino. In alcuni episodi i malviventi hanno agito mentre i proprietari erano in altre stanze, ignari che qualcuno si fosse intrufolato nella loro abitazione. Nel bottino soldi e oggetti in oro. In un'abitazione a Ferentino, in via Casilina, rubate due pistole. Furto, inoltre, in un magazzino, sempre nella città gigliata, da dove sono stati trafugati oggetti per la casa. Registrati in entrambe le città pure tentativi di furto. Ai malcapitati non è rimasto altro da fare che segnalare i raid alle forze dell'ordine. Diversi anche i danni, con stanze a soqquadro; in alcune case è stato messo fuori uso l'impianto di videosorveglianza. L'allarme corre anche sui social. Su gruppi Facebook sono stati messi in guardia i cittadini. Segnalate, inoltre, auto sospette. Ricordiamo anche quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni. In alcuni casi, infatti, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare inoltre la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.