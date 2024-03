Lite tra due extracomunitari, un gambiano e un nigeriano, in via Vittorio Emanuele III a Sora. Ad arrivare nei pressi della centrale piazza Santa Restituta gli agenti della polizia locale. Uno dei due ragazzi è rimasto ferito al volto. È stato necessario l'intervento di un'ambulanza e per lui i sanitari hanno stabilito quattro giorni di prognosi. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato, che ha disposto il sequestro dell'auto di uno dei due coinvolti nella rissa in quanto priva dell'assicurazione. Il trambusto ha inevitabilmente attirato l'attenzione delle famiglie presenti nel cuore della città di Sora.