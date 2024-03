Soltanto posti in piedi nella sala convegni delle Terme di Pompeo di Ferentino. Cori e bandiere della Lega, in un'atmosfera da campagna elettorale già entrata nel vivo. Diversi amministratori, sindaci e tanti sostenitori presenti ieri all'appuntamento per dare il via alla nuova partita elettorale dell'ex presidente del consiglio regionale Mario Abbruzzese. L'obiettivo da centrare nella tornata dell'8 e 9 giugno è uno scranno al Parlamento Europeo.

Accanto a lui lo Stato maggiore della Lega del Lazio, con il sottosegretario di Stato, Claudio Durigon, il deputato Nicola Ottaviani, l'assessore regionale all'Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, il segretario regionale della Lega, Davide Bordoni, i consiglieri provinciali, Andrea Amata e Luca Zaccari, e il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli.

«Siamo qui uniti per una importante causa – ha detto Mario Abbruzzese – cioè riportare il giusto consenso a un partito che cinque anni fa aveva il 34%. E siamo qui per risvegliare quel 34%. È il territorio che fa la differenza – ha aggiunto – e che può dare una risposta concreta. Vogliamo portare in Europa una vera identità politica e di conseguenza un'azione che risponda ai valori che hanno contraddistinto la sua fondazione. Basta con gli inciuci tra il Partito popolare europeo e il Partito socialista europeo – ha continuato – I cittadini hanno bisogno di un'azione politica chiara e identitaria». Abbruzzese ha parlato poi di sfide importanti per l'Europa.

«Dobbiamo agire con urgenza e determinazione per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni.

Il Green deal – ha argomentato – non è soltanto una sfida, ma anche un'opportunità per creare nuova occupazione, promuovere l'innovazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ma sarà importante tenere conto anche delle esigenze di chi produce ed è traino della nostra economia. È questa è senz'altro un'altra priorità per la mia azione politica».

Ha ricordato, poi, l'importanza della protesta degli agricoltori, che «da soli – ha detto – hanno messo a nudo l'Europa dimostrando un malessere diffuso. Sono convinto – ha dichiarato – che una gestione più serena della politica agricola comune a livello europeo sia il solo modo per tener conto di tutte le istanze che compongono questo delicato problema. Il valore dell'agricoltura è fondamentale e i cambiamenti del clima finiranno per imporre comportamenti che abbiamo il dovere di mettere già da adesso sotto l'ala della norma. Ma senza danneggiare una categoria fondamentale, che ha già pagato un pegno altissimo, per fortuna mitigato dagli interventi tempestivi dell'esecutivo. Per far questo però servono donne e uomini che abbiano una visione serena del problema, e che possano aver maturato esperienze pregresse di ambito e settore».

Il candidato della Lega ha poi parlato di una necessità di cambiamento delle politiche migratorie e industriali e dell'importanza di dare centralità ai territori, che siano davvero rappresentati in Europa. «Il parlamentare europeo – ha concluso Abbruzzese – ha una grande responsabilità nei confronti del proprio territorio, dei cittadini, delle industrie – ha concluso Abbruzzese – È giusto inventare una nuova Europa. Non siamo antieuropeisti ma vogliamo un'Europa diversa».

A dare man forte alla candidatura di Abbruzzese, dunque, gli esponenti del partito che rappresentano il territorio nei vari livelli istituzionali. Ad aprire i lavori il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, che ha sottolineato come in questa campagna elettorale sia importante sostenere non solo il partito, ma anche e soprattutto il candidato, per avere al Parlamento Europeo un uomo che viene dal territorio. A ribadire l'importanza di proiettare e sostenere in Europa i valori del Frusinate anche i consiglieri provinciali Zaccari e Amata.

Ciacciarelli ha poi ricordato l'importanza del lavoro di squadra: «Dobbiamo concentrarci – ha detto – con un voto strutturato premiando la candidatura della Ciociaria».

Sulla stessa linea Durigon, che ha ricordato il lavoro di Abbruzzese proprio nel gioco di squadra «per portare sempre a casa il risultato».

A Durigon è andato, tra l'altro, il plauso di Ottaviani, che ha parlato di una candidatura frutto di una sintesi importante, cui va dato atto proprio al sottosegretario di Stato.

«Oggi siamo di fronte a un bivio importante – ha concluso Bordoni nel suo intervento – In Europa il partito e questo territorio non possono fare l'attore non protagonista e la parola d'ordine per la Lega è sempre valorizzare i territori».