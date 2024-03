Raffaele Trequattrini è ufficialmente alla guida del Consorzio industriale del Lazio. Classe 1971, è rettore vicario all'Università degli studi di Cassino ed ex presidente del Cosilam (Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale). Successore del presidente dimissionario Francesco De Angelis, il neo commissario straordinario è stato nominato con decreto del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che prevede la decadenza del Consiglio di amministrazione. L'incarico ha la durata massima di un anno ed è rinnovabile.

«Ho appreso questa mattina (ieri, ndr) dell'ufficializzazione della mia nomina a commissario del Consorzio unico del Lazio – ha dichiarato Trequattrini – Ringrazio per la fiducia accordatami il presidente Francesco Rocca, l'assessore Roberta Angelilli, la Giunta e il Consiglio della Regione Lazio. Il compito che mi viene affidato – ha aggiunto – è di grande impegno e responsabilità. Ci metteremo subito al lavoro per non deludere le attese del comparto economico e produttivo regionale che ha grande bisogno di risposte, di efficientamento, di infrastrutture che rendano competitive e appetibili le aree industriali di nostra

competenza».

Il neo commissario ha poi rivolto un ringraziamento al presidente uscente: «Ringrazio e saluto con affetto il mio predecessore Francesco De Angelis, che ha saputo ideare e concretizzare l'unificazione dei consorzi della Regione e che, con grande senso istituzionale, ha rassegnato le proprie dimissioni. Nei prossimi giorni – ha proseguito – dopo che avremo attentamente valutato lo stato dell'arte, sarà mia cura convocare una conferenza stampa per illustrare le linee guida della nostra attività tese alla valorizzazione e allo sviluppo del Consorzio industriale del Lazio».

Soddisfatto per la nomina di Trequattrini il deputato e presidente provinciale di Fratelli d'Italia Massimo Ruspandini. È stato lui a individuare il nome e il profilo, centrando il doppio obiettivo della rappresentanza del territorio e dell'avanzata di FdI nella guida degli enti intermedi strategici. Una vittoria politica. Dice Ruspandini: «Raffaele è persona di grande capacità e indiscussa competenza – ha dichiarato – e sono convinto che lavorerà bene per la nostra provincia e le sue industrie e per tutto il sistema infrastrutturale del Lazio. Siamo certi che saprà dare un valido contributo allo sviluppo del nostro territorio – ha sottolineato – Era importante che il commissario fosse espressione della nostra provincia e Raffaele Trequattrini la rappresenta perfettamente avendo un ruolo strategico nell'Università di Cassino, una delle nostre eccellenze e conoscendo bene il tessuto economico e produttivo della provincia di Frosinone».

A congratularsi con il neo commissario anche il consigliere regionale di FdI Daniele Maura. Nota: «Desidero esprimere le congratulazioni e gli auguri più sinceri di buon lavoro al professor Raffaele Trequattrini. Era fondamentale per la nostra provincia conservare la guida del Consorzio. Conosco il professor Trequattrini da tempo e ho avuto modo di apprezzare la sua professionalità e le sue capacità e sono certo che con lui al timone il Consorzio industriale del Lazio troverà una guida forte e competente. Voglio ringraziare il presidente della Regione Francesco Rocca, l'onorevole Massimo Ruspandini e tutti i vertici del mio partito che hanno fatto sì che la scelta sia andata a ricadere su una persona della nostra provincia e con un curriculum di così alto profilo».

Alessia Savo, consigliere regionale di FdI, rileva: «Sono certa che saprà operare con la professionalità e le competenze tecniche che gli sono ampiamente riconosciute in ambito accademico, in un ente centrale e strategico per lo sviluppo economico e industriale di tutta la regione e del nostro territorio. Non mancherà occasione per congratularmi personalmente con il nuovo commissario».

Al coro delle congratulazioni si aggiungono, poi, quelle del presidente nazionale di ConfimpreseItalia, Guido D'Amico. «Auguri di buon lavoro e complimenti al professor Raffaele Trequattrini per la nomina a commissario del Consorzio industriale regionale del Lazio – ha dichiarato – In passato ho avuto modo di collaborare con lui e di apprezzarne le competenze e le capacità gestionali. Sono sicuro che saprà gestire al meglio la fase di efficientamento dell'ente. Il Consorzio – ha concluso D'Amico – sarà sempre più baricentrico nelle dinamiche dell'economia laziale, come riferimento del sistema delle imprese».